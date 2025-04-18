Джейк Пол проведе бій проти ексчемпіона світу

Офіційно оголошено про бій американського ютубера і боксера Джейка Пола (11-1, 7 КО) проти колишнього чемпіона світу в середній вазі (до 72,6 кг) 39-річного Хуліо Сезар Чавеса-молодшого (54-6-1, 34 КО).

Про це повідомив промоутер Оскар Де Ла Хойя.

Бій відбудеться 28 червня на "Honda Center" в Анагаймі, США.

🚨Golden Boy and MVP are teaming up to take over the Honda Center on June 28 for an unforgettable night of boxing! Don’t miss the unstoppable, history-making WBA and WBO champ, @zurdoramirez who is defending his titles against the dangerous former Champion @dorticosko as the… pic.twitter.com/MUTDoW3cSi — Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) April 18, 2025

Влітку минулого року Хуліо переміг колишнього бійця UFC Юрая Холла в андеркарті бою Пола проти Майка Перрі. До цього Чавес-молодший не проводив боїв з грудня 2021 року. Протягом кар'єри він бився проти Канело (програв), Серхіо Мартінеса (програв), Анджея Фонфари (програв) та інших боксерів.

Чавес – син культової мексиканської легенди Хуліо Сесара Чавеса-старшого. Був чемпіоном WBC у середній вазі з 2011 по 2012 роки. У 2017 році бився у договірній вазі у PPV-бою з Канело Альваресом – розгромно програв за очками.

Нагадаємо, Джейк в останньому поєдинку здолав легендарного Майка Тайсона. Також американець заявив, що Сауль Канело Альварес уникнув бою з ним