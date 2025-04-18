Джейк Пол проведе бій проти ексчемпіона світу
Офіційно оголошено про бій американського ютубера і боксера Джейка Пола (11-1, 7 КО) проти колишнього чемпіона світу в середній вазі (до 72,6 кг) 39-річного Хуліо Сезар Чавеса-молодшого (54-6-1, 34 КО).
Про це повідомив промоутер Оскар Де Ла Хойя.
Бій відбудеться 28 червня на "Honda Center" в Анагаймі, США.
Влітку минулого року Хуліо переміг колишнього бійця UFC Юрая Холла в андеркарті бою Пола проти Майка Перрі. До цього Чавес-молодший не проводив боїв з грудня 2021 року. Протягом кар'єри він бився проти Канело (програв), Серхіо Мартінеса (програв), Анджея Фонфари (програв) та інших боксерів.
Чавес – син культової мексиканської легенди Хуліо Сесара Чавеса-старшого. Був чемпіоном WBC у середній вазі з 2011 по 2012 роки. У 2017 році бився у договірній вазі у PPV-бою з Канело Альваресом – розгромно програв за очками.
Нагадаємо, Джейк в останньому поєдинку здолав легендарного Майка Тайсона. Також американець заявив, що Сауль Канело Альварес уникнув бою з ним