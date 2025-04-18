Ексчемпіон світу, син легенди боксу, провів 1 бій за 4 роки: визначився наступний суперник Джейка Пола
Американський ютубер і боксер Джейк Пол (11-1, 7 КО) проведе бій проти колишнього чемпіона світу в середній вазі (до 72,6 кг) 39-річного Хуліо Сезар Чавеса-молодшого (54-6-1, 34 КО).
Про це повідомляє інсайдер Майкл Копінджер.
За його інформацією, спортсмени будуть боксувати влітку. Інших деталей він не надав.
Влітку минулого року Хуліо переміг колишнього бійця UFC Юрая Холла в андеркарті бою Пола проти Майка Перрі.
До цього Чавес-молодший не проводив боїв з грудня 2021 року. Протягом кар'єри він бився проти Канело (програв), Серхіо Мартінеса (програв), Анджея Фонфари (програв) та інших боксерів.
Чавес – син культової мексиканської легенди Хуліо Сесара Чавеса-старшого. Був чемпіоном WBC у середній вазі з 2011 по 2012 роки. У 2017 році бився у договірній вазі у PPV-бою з Канело Альваресом – розгромно програв за очками.
Нагадаємо, Джейк в останньому поєдинку здолав легендарного Майка Тайсона. Також американець заявив, що Сауль Канело Альварес уникнув бою з ним.