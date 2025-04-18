Ексчемпіон світу, син легенди боксу, провів 1 бій за 4 роки: визначився наступний суперник Джейка Пола

Американський ютубер і боксер Джейк Пол (11-1, 7 КО) проведе бій проти колишнього чемпіона світу в середній вазі (до 72,6 кг) 39-річного Хуліо Сезар Чавеса-молодшого (54-6-1, 34 КО).

Про це повідомляє інсайдер Майкл Копінджер.

За його інформацією, спортсмени будуть боксувати влітку. Інших деталей він не надав.

Влітку минулого року Хуліо переміг колишнього бійця UFC Юрая Холла в андеркарті бою Пола проти Майка Перрі.

Jake Paul is set to face Julio Cesar Chavez Jr. at cruiserweight this summer, sources tell @ringmagazine. Mexico’s Chavez is the son of the Hall of Famer. JCC Jr., 39, defeated MMA fighter Uriah Hall on Paul’s undercard last summer, his first bout in 3 years. Won’t be on Netflix. — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) April 18, 2025

До цього Чавес-молодший не проводив боїв з грудня 2021 року. Протягом кар'єри він бився проти Канело (програв), Серхіо Мартінеса (програв), Анджея Фонфари (програв) та інших боксерів.

Чавес – син культової мексиканської легенди Хуліо Сесара Чавеса-старшого. Був чемпіоном WBC у середній вазі з 2011 по 2012 роки. У 2017 році бився у договірній вазі у PPV-бою з Канело Альваресом – розгромно програв за очками.

Нагадаємо, Джейк в останньому поєдинку здолав легендарного Майка Тайсона. Також американець заявив, що Сауль Канело Альварес уникнув бою з ним.