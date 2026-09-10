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Ніхто його не переможе: Бронер спрогнозував тріумфатора можливого бою Ломаченко – Девіс

Софія Кулай — 10 вересня 2026, 19:56
Ніхто його не переможе: Бронер спрогнозував тріумфатора можливого бою Ломаченко – Девіс
Василь Ломаченко
Getty Images

Колишній чемпіон світу Едрієн Бронер (35-5-1, 24 КО) розповів, що Василю Ломаченку (18-3, 12 КО) не вдалося б перемогти у гіпотетичному бою Джервонту Девіса (30-0-1, 28 КО).

Його слова передає FightHype.

Американець переконаний, що "Танк" нокаутував би відомого українського бійця, наголосивши на ментальній силі Джервонти.

"Думаю, Танк його нокаутує. Не так багато людей зможуть його побити. Я не думаю, що хтось зможе. Чесно кажучи, якщо Джервонта повністю сконцентрований – все скінчено. Якщо Танк у фокусі, з усією цією ментальною силою, ніхто його не переможе", – заявив Бронер.

Девіс у своєму останньому поєдинку несподівано не зміг здолати Ламонта Роуча. Протистояння, яке відбулося у березні 2025-го, закінчилося нічиєю.

Тоді як Ломаченко востаннє боксував навесні 2024-го, коли переміг австралійця Джорджа Камбососа. Після цього вимушено закінчив кар'єру через проблеми зі спиною. Однак згодом стало відомо про ймовірне повернення Василя.

12 серпня автор і ведучий ютуб-каналу "Тайк Майсон" Макс Діденко розповів, що наступним суперником 38-річного українського боксера буде Чарлі Суарес.

Раніше український тренер В'ячеслав Сенченко оцінив шанси Ломаченка знову стати чемпіоном світу.

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