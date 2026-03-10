Реванш через 4 роки: скандальний Девіс веде переговори про бій із Крусом

Чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) та тимчасовий чемпіон WBC в першій напівсередній вазі Ісаак Крус (28-3-2, 18 KO) ведуть перемовини про проведення реваншу.

Про це повідомив на своїй сторінці у мережі "Х" журналіст Майк Коппінджер.

Боксери збираються провести бій влітку цього року в ліміті першої напівсередньої ваги.

Свій перший поєдинок вони провели у грудні 2021 року. Тоді перемогу за очками у 12-раундовому поєдинку здобув Джервонта.

Раніше повернення скандального боксера анонсував його тренер, але залишив ім'я суперника в таємниці.

Зазначимо, що "Танк" Девіс має певні проблеми із законом. У середині січня 2026 року місцева поліція видала ордер на арешт боксера. Джервонту звинувачують у домашньому насильстві щодо його колишньої дівчини та спробі викрадення людини.

У листопаді минулого року Джервонта Девіс мав провести виставковий бій проти блогера Джейка Пола, однак чемпіона виключили з карда після звинувачень у домашньому насильстві.