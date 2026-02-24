Тренер Джервонти анонсував повернення боксера на ринг

Чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) може повернутися на ринг попри проблеми із законом.

Про це розповів його тренер Келвін Форд у коментарі The Rize Podcast.

Нагадаємо, що у середині січня 2026 року місцева поліція видала ордер на арешт боксера. Джервонту звинувачують у домашньому насильстві щодо його колишньої дівчини та навіть спробі викрадення людини.

Попри проблеми із законом Форд впевнений у майбутньому "Танка".

"Він нікуди не йшов. Танк усе ще тут. І я гарантую, що незабаром щось станеться.

Коли він повернеться, то зробить це правильно. Це буде класний бій, бо ми хочемо розважити фанатів. Усе, що не робиться, – на краще. Він стане тільки сильнішим. Нехай поки що він не в грі, але вже скоро повернеться. Я знаю цього чувака з тих пір, як йому було 7 років. Просто інколи вам потрібне перезавантаження.

Наступний суперник? Усе це відбувається просто у вас перед носом. Але ви цього поки що не помічаєте", – сказав Форд.