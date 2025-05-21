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Я повернувся, – Пак'яо виступив з анонсом свого бою проти Барріоса

Володимир Максименко — 21 травня 2025, 15:38
Менні Пак'яо
Менні Пак'яо
The Ring

Ексчемпіон світу з боксу за версіями WBC, IBF та WBO Менні Пак'яо оголосив про своє повернення в ринг заради бою з Маріо Барріосом.

Про це 46-річний спортсмен повідомив у своїх соцмережах.

"Я повернувся. 19 липня я повернусь в ринг, щоб зустрітись із чемпіоном WBC у напівсередній вазі Маріо Барріосом в MGM Grand у Лас-Вегасі", – написав філіппінець.

Востаннє Пак'яо бився у серпні 2021 року – тоді філіппінець програв Йорденісу Угасу одноголосним рішенням суддів.

Раніше 46-річний ексчемпіон світу заявив про своє бажання повернутися на ринг, щоб здобути золото Олімпіади.

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Олімпійський комітет Філіппін подав запит до Міжнародного олімпійського комітету, однак МОК не допустив іменитого боксера.

Раніше голова WBC Маурісіо Сулейман пояснив своє рішення санкціювати бій між Пак'яо та Барріоса.

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