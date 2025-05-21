Я повернувся, – Пак'яо виступив з анонсом свого бою проти Барріоса

Ексчемпіон світу з боксу за версіями WBC, IBF та WBO Менні Пак'яо оголосив про своє повернення в ринг заради бою з Маріо Барріосом.

Про це 46-річний спортсмен повідомив у своїх соцмережах.

"Я повернувся. 19 липня я повернусь в ринг, щоб зустрітись із чемпіоном WBC у напівсередній вазі Маріо Барріосом в MGM Grand у Лас-Вегасі", – написав філіппінець.

I’m back.



On July 19, I return to the ring to face WBC Welterweight Champion Mario Barrios at the MGM Grand in Las Vegas.



Let’s make history! #TeamPacquiao 🇵🇭 pic.twitter.com/KEscQEims0 — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) May 21, 2025

Востаннє Пак'яо бився у серпні 2021 року – тоді філіппінець програв Йорденісу Угасу одноголосним рішенням суддів.

Раніше 46-річний ексчемпіон світу заявив про своє бажання повернутися на ринг, щоб здобути золото Олімпіади.

Олімпійський комітет Філіппін подав запит до Міжнародного олімпійського комітету, однак МОК не допустив іменитого боксера.

Раніше голова WBC Маурісіо Сулейман пояснив своє рішення санкціювати бій між Пак'яо та Барріоса.