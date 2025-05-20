Це дійсно сумнівно, – Арум прокоментував повернення Пак'яо в бокс
Легендарний промоутер Боб Арум прокоментував майбутній бій Менні Пак'яо проти Маріо Барріоса під егідою WBC.
Думку 93-річного функціонера наводить The Ring.
"Я не можу сказати про це нічого плохого, адже Менні дуже багато значить для нашої компанії.
Але це все здається дійсно сумнівним. В його віці не треба піддавати себе ризику та виходити в ринг із бійцем-чемпіоном. Слухай, навіть Джордж Форман коли поставив свій рекорд, був молодшим за Пак'яо.
До того ж він був активним перед тим, як зробити це. Менні насправді не був активним боксером", – розповів Арум.
Востаннє Пак'яо бився у серпні 2021 року – тоді філіппінець програв Йорденісу Угасу одноголосним рішенням суддів.
Згодом ексчемпіон світу заявив про своє бажання повернутися на ринг, щоб здобути золото Олімпіади.
Олімпійський комітет Філіппін подав запит до Міжнародного олімпійського комітету, однак МОК не допустив іменитого боксера.
46-річний Менні боксуватиме проти володаря поясу WBC у напівсередній вазі Маріо Барріоса. Поєдинок відбудеться 19 липня у Лас-Вегасі.
Раніше голова WBC Маурісіо Сулейман пояснив своє рішення санкціювати бій між Пак'яо та Барріоса.