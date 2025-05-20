Це дійсно сумнівно, – Арум прокоментував повернення Пак'яо в бокс

Легендарний промоутер Боб Арум прокоментував майбутній бій Менні Пак'яо проти Маріо Барріоса під егідою WBC.

Думку 93-річного функціонера наводить The Ring.

"Я не можу сказати про це нічого плохого, адже Менні дуже багато значить для нашої компанії.



Але це все здається дійсно сумнівним. В його віці не треба піддавати себе ризику та виходити в ринг із бійцем-чемпіоном. Слухай, навіть Джордж Форман коли поставив свій рекорд, був молодшим за Пак'яо.



До того ж він був активним перед тим, як зробити це. Менні насправді не був активним боксером", – розповів Арум.