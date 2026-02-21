Гарсія та Барріос ровели зважування напередодні бою
Ring Magazine
Володар титулу WBC у напівсередній вазі Маріо Барріос (29-2-2, 18 КО) та Раян Гарсія (24-2, 20 КО) провели церемонію зважування напередодні свого поєдинку.
Чемпіон показав на вагах 66,6 кг, тоді як його майбутній суперник важить 66,4 кг.
Результати зважування:
- Раян Гарсія – 66,4 кг
- Маріо Барріос – 66,6 кг
Поєдинок між боксерами відбудеться в ніч на 22 лютого у Лас-Вегасі. Пряма трансляція бою буде доступна на DAZN.
Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку, який відбувся в липні, Маріо Барріос розписав мирову з легендарним філіппінцем Менні Пакʼяо.
Що ж стосується Гарсії, то він у травні 2025 року програв Роландо Ромеро одноголосним рішенням суддів. Це був його перший та поки єдиний бій в напівсередній вазі.