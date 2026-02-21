Гарсія та Барріос ровели зважування напередодні бою

Володар титулу WBC у напівсередній вазі Маріо Барріос (29-2-2, 18 КО) та Раян Гарсія (24-2, 20 КО) провели церемонію зважування напередодні свого поєдинку.

Чемпіон показав на вагах 66,6 кг, тоді як його майбутній суперник важить 66,4 кг.

Результати зважування:

Раян Гарсія – 66,4 кг

Маріо Барріос – 66,6 кг

Поєдинок між боксерами відбудеться в ніч на 22 лютого у Лас-Вегасі. Пряма трансляція бою буде доступна на DAZN.

Listen in to what Ryan Garcia told Mario Barrios on stage 👀🔈



The Ring: High Stakes | Exclusively on DAZN | Feb 21st in Las Vegas 🥊 pic.twitter.com/tIlfaHU3Z8 — Ring Magazine (@ringmagazine) February 21, 2026

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку, який відбувся в липні, Маріо Барріос розписав мирову з легендарним філіппінцем Менні Пакʼяо.

Що ж стосується Гарсії, то він у травні 2025 року програв Роландо Ромеро одноголосним рішенням суддів. Це був його перший та поки єдиний бій в напівсередній вазі.