Гарсія та Барріос ровели зважування напередодні бою

Олександр Булава — 21 лютого 2026, 13:18
Ring Magazine

Володар титулу WBC у напівсередній вазі Маріо Барріос (29-2-2, 18 КО) та Раян Гарсія (24-2, 20 КО) провели церемонію зважування напередодні свого поєдинку.

Чемпіон показав на вагах 66,6 кг, тоді як його майбутній суперник важить 66,4 кг.

Результати зважування:

  • Раян Гарсія – 66,4 кг
  • Маріо Барріос – 66,6 кг

Поєдинок між боксерами відбудеться в ніч на 22 лютого у Лас-Вегасі. Пряма трансляція бою буде доступна на DAZN.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку, який відбувся в липні, Маріо Барріос розписав мирову з легендарним філіппінцем Менні Пакʼяо.

Що ж стосується Гарсії, то він у травні 2025 року програв Роландо Ромеро одноголосним рішенням суддів. Це був його перший та поки єдиний бій в напівсередній вазі.

Раян Гарсія Маріо Барріос

Раян Гарсія

