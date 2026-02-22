Тріумфував зі травмованою рукою: Гарсія оцінив перемогу над Барріосом

Американський боксер Раян Гарсія (25-2, 20 КО) відреагував на свою перемогу над Маріо Барріосом (29-3-2, 18 КО) у Лас-Вегасі.

Його цитує BoxingScene.

27-річний боєць переміг за одноголосним рішенням суддів, відібравши у суперника чемпіонський титул за версією WBC у напівсередній вазі.

Гарсія присвятив цю звитягу своєму батьку. Раян зізнався, що хотів відправити Барріоса у нокаут, але не зумів через травму руки, яку він пошкодив у 6-7 раундах.

"Ми влаштували неймовірне шоу. Я показав свій аматорський досвід. Я можу рухатися, я можу боксувати. Я завдавав йому болю кілька разів. Він крутий су**й син" На початку моєї кар'єри всі мої нокаути були від правої руки. Я травмував її приблизно в шостому чи сьомому раунді. Окрім цього, все пройшло добре. Це ніби сценарій для історії. Батько – це людина, з якою у вас особливі стосунки. Якщо у вас є батько, скажіть йому, що ви його любите", – сказав Гарсія.

Нагадаємо, що Гарсія міг здолати Барріоса достроково, якби Маріо не відновився від нокдауну вже у першому раунді.

Також кривдник Барріоса розповів, кого із боксерів хоче побачити своїм наступним суперником. За словами Раяна, він хоче побитись із Шакуром Стівенсоном.

Бажаний опонент Гарсії має за своєю спиною 25 перемог (11 – нокаутом) та жодної поразки. У своєму крайньому бою Стівенсон переміг Теофімо Лопеса.