Чи проводила VADA допінг-тест: Шакур засумнівався у перемозі Гарсії над Барріосом

Сергій Шаховець — 24 лютого 2026, 14:19
Шакур Стівенсон
Instagram Шакура Стівенсона

Чемпіон WBO в першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) засумнівався у чесній перемозі Раяна Гарсії (25-2, 20 КО) у титульному поєдинку проти Маріо Барріоса (29-3-2, 18 КО).

Про це боксер заявив в ефірі DAZN Boxing.

Для 28-річного американця поразка Барріоса стала несподіваною, через що він поцікавився, чи проводився допінг-контроль.

"Не знаю, чи обслуговувала цей бій VADA. Я дивився його з Роллі – і там він так не виглядав. Тому питання в тому, чи проводила VADA допінг-тестування? Якщо він битиметься зі мною наступним, я повністю за таке випробування, але лише разом із VADA.

Мабуть, він буде трохи впевненішим, бо зараз він чемпіон. Але він трохи запізнився на вечірку. Я не думаю, що титул чемпіона світу щось змінить у його відчуттях, тому що він запізнився", – сказав Стівенсон.

Зазначимо, що раніше Гарсія відбував дискваліфікацію через провалений допінг-тест після перемоги над Девіном Хейні у 2024 році. Тоді поєдинок визнали таким, що не відбувся, а "Король Раян" отримав річне відсторонення від змагань.

Нагадаємо, що Гарсія після перемоги над Барріосом заволодів поясом чемпіона WBC у напівсередній вазі. Судді одностайно віддали голоси скандальному боксеру. Після бою Раян заявив про намір зустрітися з Шакуром Стівенсоном.

