Барріос: Побачити багато недоліків у Гарсії

Чемпіон WBC у напівсередній вазі Маріо Барріос (29-2-2, 18 КО) заявив, що знає про усі недоліки Раяна Гарсії (24-2, 20 КО) перед їх поєдинком.

Його слова передає Boxing News 24/7.

"З Джо Гуссеном ми допрацювали все в нападі та захисті. Переглянувши відеозаписи останніх кількох виступів Раяна, ми можемо побачити багато недоліків у його грі. Не треба бути експертом, щоб мати перевагу над ним.

Я думаю, що ми працювали над усім, що мені потрібно для успіху. Змусити його почуватися незручно, використовувати його слабкі сторони, і в кожному раунді змушувати його відчувати дискомфорт", – сказав Барріос.