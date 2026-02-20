Барріос: Побачити багато недоліків у Гарсії
Чемпіон WBC у напівсередній вазі Маріо Барріос (29-2-2, 18 КО) заявив, що знає про усі недоліки Раяна Гарсії (24-2, 20 КО) перед їх поєдинком.
Його слова передає Boxing News 24/7.
"З Джо Гуссеном ми допрацювали все в нападі та захисті. Переглянувши відеозаписи останніх кількох виступів Раяна, ми можемо побачити багато недоліків у його грі. Не треба бути експертом, щоб мати перевагу над ним.
Я думаю, що ми працювали над усім, що мені потрібно для успіху. Змусити його почуватися незручно, використовувати його слабкі сторони, і в кожному раунді змушувати його відчувати дискомфорт", – сказав Барріос.
Поєдинок між боксерами відбудеться 21 лютого у Лас-Вегасі. Пряма трансляція бою буде доступна на DAZN.
Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку, який відбувся в липні, Маріо Барріос розписав мирову з легендарним філіппінцем Менні Пакʼяо.
Що ж стосується Гарсії, то він у травні 2025 року програв Роландо Ромеро одноголосним рішенням суддів. Це був його перший та поки єдиний бій в напівсередній вазі.