Богачук: Якщо Берінчик переможе, то заявить про себе в США

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) вважає, що перемога Дениса Берінчика (18-0, 9 КО) над Еммануелем Наваррете (38-1-1, 31 КО) може відкрити українцю нові можливості.

Про це Богачук розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Звичайно для Берінчика відкриються нові можливості, якщо виграє в США, для нього відкриваються перспективи. Він заявить про себе тут і надалі стане цікавий людям. На нього захочуть ходити, йому багато хто пропонуватиме контракти тут, бої.

Це для нього дуже велика можливість, так що сподіваємося, що він цей бій виграє, зарекомендує себе та надалі буде отримувати більше боїв тут", — сказав Богачук.

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Бій між українцем та мексиканцем відбудеться 18 травня на Pechanga Arena в американському Сан-Дієго. На кону стоятиме пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO.

Напередодні Берінчик та Наваррете провели битву поглядів, на якій український боксер увімкнув сирену.

Нагадаємо, Денис у серпні минулого року переміг Ентоні Їгіта (27-4-1, 10 КО). Українець вдало провів чемпіонські раунди та здобув перемогу одностайним рішенням суддів — 117:111, 115:113, 116:112.