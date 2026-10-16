Мабуть, це мої останні поєдинки: Берінчик розповів деталі майбутнього бою проти Ханакова

Наприкінці серпня 2026 року 38-річний український боксер Денис Берінчик програв одностайним рішенням суддів Сему Ноуксу в поєдинку за титул WBO International.

Цього ж року українець проведе й наступний бій – 22 листопада зустрінеться зі співвітчизником Боваром Ханаковим (1-2 в боксі) в межах другого турніру ММА-промоушену Arena, що відбудеться в Києві в Палаці спорту.

Це буде боксерський поєдинок, проте у рукавичках для ММА.

Після оголошення бою Чемпіон поспілкувався з Берінчиком. Ексчемпіон світу розкрив деталі майбутнього поєдинку анонсував завершення кар'єри.

Денис Берінчик Queensberry Promotions

– Як вам запропонували взяти участь у шоу від Arena та чи довго ухвалювали рішення?

– Я давно мріяв після кулачного бою повернутися в якийсь такий екшен, і це дуже мені імпонує. Октагон, менші рукавички. Супротивник дуже відомий, поважний, тому я вирішив взяти в цьому участь.

– Ви проведете бій з українським бійцем Боваром Ханаковим. Що вам відомо про нього та його скіли?

– Разом із моєю командою будемо переглядати останні поєдинки та вивчати його. Дивитися, де він краще, а де є прогалини в захисті. Ми будемо користуватися ними.

– Розкажіть деталі бою: скільки буде раундів, по скільки хвилин?

– Буде п'ять раундів по три хвилини, у рукавичках вагою унції. Бій буде проходити за правилами боксу. Буде справжня бійка.

– Хто буде допомагати вам готуватись?

– Як завжди – моя команда. Згодом ви побачите оновлені фото з мого табору.

Денис Берінчик Queensberry Promotions

– Ми памʼятаємо ваші яскраві виходи. Чи плануєте й цього разу організувати щось цікаве?

– Обов'язково будемо робити яскраве шоу і придумаємо яскравий вихід. Тому що, мабуть, це мої останні поєдинки.

– Ви вже мали досвід поєдинку на голих кулаках. Чи розглядаєте варіант спробувати себе і як боєць ММА?

– Ні, не розглядаю, тому що до такого поєдинку треба готуватися рік або пів року, тому це дуже складно. Якби така пропозиція була, коли мені було 25 років чи 27, то можливо б я приєднався до такого екшену.

А взагалі, то краще боксу тільки бокс. І бокс в октагоні.