Берінчик — Наваррете: ОНЛАЙН (оновлюється)

Український боксер Денис Берінчик (18-0, 9 КО) проведе бій проти чемпіона світу за версією WBO в другій легшій, напівлегкій і другій напівлегкій вазі Емануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО).

На кону стоятиме пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO.

Поєдинок між українцем та мексиканцем відбудеться у ніч з 18 на 19 травня на Pechanga Arena в американському Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Орієнтовний початок бою — о 4:00 за київським часом.

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Тиждень бою

16 травня

Підсумкова пресконференція. Початок — о 17:00.

Фотосесія: з 13:30 до 16:30, або з 17:30 (після пресконференції).

17 травня

Публічне зважування. Час початку: 20:00.

Фотосесія: з 13:30 до 16:30, або з 17:30 (після зважування).

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Що треба знати про бій