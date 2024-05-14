Берінчик — Наваррете: ОНЛАЙН (оновлюється)
Український боксер Денис Берінчик (18-0, 9 КО) проведе бій проти чемпіона світу за версією WBO в другій легшій, напівлегкій і другій напівлегкій вазі Емануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО).
На кону стоятиме пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO.
Поєдинок між українцем та мексиканцем відбудеться у ніч з 18 на 19 травня на Pechanga Arena в американському Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Орієнтовний початок бою — о 4:00 за київським часом.
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Тиждень бою
16 травня
Підсумкова пресконференція. Початок — о 17:00.
Фотосесія: з 13:30 до 16:30, або з 17:30 (після пресконференції).
17 травня
Публічне зважування. Час початку: 20:00.
Фотосесія: з 13:30 до 16:30, або з 17:30 (після зважування).
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Що треба знати про бій
- Для українця це буде перший бій в Сполучених Штатах Америки.
- Берінчик вчетверте в кар'єрі проведе поєдинок закордоном і втретє з початку повномасштабного вторгнення.
- Денис відомий своїми епатажними виходами на бій, Зокрема, він виїжджав до рингу на коні та виходив у костюмі "Супермаріо".
- Наваррете проведе перший бій у легкій ваговій категорії.