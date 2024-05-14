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Берінчик — Наваррете: ОНЛАЙН (оновлюється)

Микола Дендак — 14 травня, 21:54
Берінчик — Наваррете: ОНЛАЙН (оновлюється)

Український боксер Денис Берінчик (18-0, 9 КО) проведе бій проти чемпіона світу за версією WBO в другій легшій, напівлегкій і другій напівлегкій вазі Емануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО).

На кону стоятиме пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO.

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Поєдинок між українцем та мексиканцем відбудеться у ніч з 18 на 19 травня на Pechanga Arena в американському Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Орієнтовний початок бою — о 4:00 за київським часом.

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Тиждень бою

16 травня

Підсумкова пресконференція. Початок — о 17:00.

Фотосесія: з 13:30 до 16:30, або з 17:30 (після пресконференції).

17 травня

Публічне зважування. Час початку: 20:00.

Фотосесія: з 13:30 до 16:30, або з 17:30 (після зважування).

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Що треба знати про бій

  • Для українця це буде перший бій в Сполучених Штатах Америки.
  • Берінчик вчетверте в кар'єрі проведе поєдинок закордоном і втретє з початку повномасштабного вторгнення.
  • Денис відомий своїми епатажними виходами на бій, Зокрема, він виїжджав до рингу на коні та виходив у костюмі "Супермаріо".
  • Наваррете проведе перший бій у легкій ваговій категорії.
Бокс Денис Берінчик Емануель Наваррете