Тепла зустріч без жодних скандалів: Берінчик та Ханаков провели дуель поглядів

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик (19-2, 9 КО) зійшовся у дуелі поглядів проти українського бійця Бовара Ханакова (1-2 у боксі).

Відео із зустрічі опублікував Ханаков в Інстаграмі.

Їхня зустріч минула без жодних скандалів. Майбутні суперники перекинулися декількома словами під час очного протистояння, потиснувши одне одному руки.

Цей бій стане головною подією другого турніру ММА-промоушену Arena. Поєдинок відбудеться 22 листопада в Києві в Палаці спорту. Це буде боксерський двобій. Вони битимуться в рукавичках для ММА.

Нагадаємо, що Берінчик наприкінці серпня 2026-го програв одноголосним рішенням суддів Сему Ноуксу в поєдинку за титул WBO International. Натомісь Ханаков востаннє змагався 12 вересня, коли в головному бою турніру на голих кулаках BAZARA 0 Fight Club IV поступився Даніку Весненку.