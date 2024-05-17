Богачук назвав фактор, який може завадити Берінчку перемогти Наваррете

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) вважає, що мексиканська публіка може завадити Денису Берінчику (18-0, 9 КО) в бою з Еммануелем Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Про це Богачук розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Я дуже хочу, щоб Берінчик виграв. Я ж зараз у Лос-Анджелесі і вони тренуються в моєму залі, я з ними часто бачуся. Хлопці налаштовані по-бойовому. Вони зробили хороший обсяг роботи в Іспанії, потім приїхали та почали спарингувати тут. І те, що я бачу, очікую від Берінчика — це тільки перемоги. Бо я бачу, як він працює, як проводить спаринги, як він налаштований.

Вважаю, що Денис повинен виграти цей бій. Єдине, що для мене не дуже приємне, це те, що бій проходить у США, бо тут мексиканська публіка, все буде під суперника. До цього Берінчик всі бої проводив вдома, можна сказати, поєдинок у Польщі — це теж вдома. А тут все під його суперника, у нього буде велика підтримка", — сказав Богачук

Бій між українцем та мексиканцем відбудеться 18 травня на Pechanga Arena в американському Сан-Дієго. На кону стоятиме пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO.

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Напередодні Берінчик та Наваррете провели битву поглядів, на якій український боксер увімкнув сирену.

Нагадаємо, Денис у серпні минулого року переміг Ентоні Їгіта (27-4-1, 10 КО). Українець вдало провів чемпіонські раунди та здобув перемогу одностайним рішенням суддів — 117:111, 115:113, 116:112.