Цього виклику чекав ще 2 роки тому: Ханаков назвав фаворита бою проти Берінчика

Український боєць Бовар Ханаков (1-2 у боксі) розповів, що чекав бою проти Дениса Берінчика (19-2, 9 КО) ще два роки тому, зазначивши, що колишній чемпіон світу у легкій вазі буде його найтитулованішим та найдосвідченішим суперником у кар'єрі.

Про опонента та наступний бій він висловився у коментарі LuckyPunch.

"Берінчик буде найтитулованішим та найдосвідченішим моїм суперником. Я цього виклику чекав ще 2 роки тому. Ще тоді в мене було бачення цього бою, адже це саме та людина, яка зможе розкрити мене на сто відсотків. Коли я в США виступав, то бачив титулованих бійців, і бачив, як вони ламалися. У BKFC у нас був Майк Альвародо, який перейшов у кулачку, і його просто стерли", – сказав Бовар.

Ханаков зізнався, що у їх очному протистоянні перевагою володітиме Берінчик, адже у нього будуть "подушки" на руках. Бовар порівняв їхню майбутню дуель із зустріччю Гатті – Ворд.

Мова йде про одну з найвидатніших та найжорстокіших трилогій в історії професійного боксу (2002-2003 роках). Перший двобій закінчився перемогою Міккі Ворда, а у двох наступних успіх святкував Артуро Гатті.

"Я завжди рубився і не показував, що можу ще боксувати. Люди будуть здивовані, що я можу ще й боксувати. Ціна помилки в моєму спорті – це розсічення, коли заливає кров'ю все. А в боксі це просто синець. Берінчик – відморозок, по-хорошому, більшу частину свого життя він теж десь на вулицях був, хуліганив. Він хуліган по-хорошому", – додав український боєць.

Цей бій стане головною подією другого турніру ММА-промоушену Arena. Поєдинок відбудеться 22 листопада в Києві в Палаці спорту. Це буде боксерський двобій, але у рукавичках для ММА.

23 жовтня майбутні суперники провели дуель поглядів. Після якої Денис поділився очікуваннями перед поєдинком.

Нагадаємо, що Берінчик наприкінці серпня 2026-го програв одноголосним рішенням суддів Сему Ноуксу в поєдинку за титул WBO International. Натомість Ханаков востаннє змагався 12 вересня, коли в головному бою турніру на голих кулаках BAZARA 0 Fight Club IV поступився Даніку Весненку.