Берінчик та Наваррете провели битву поглядів

Відбулась традиційна битва поглядів напередодні бою між українцем Денисом Берінчиком (18-0, 9 КО) та мексиканцем Еммануелем Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Поєдинок відбудеться 18 травня на Pechanga Arena в американському Сан-Дієго.

На кону стоятиме пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO.

Перед битвою поглядів Берінчик нагадав про війну в Україні.

Нагадаємо, Денис у серпні минулого року переміг Ентоні Їгіта (27-4-1, 10 КО). Українець вдало провів чемпіонські раунди та здобув перемогу одностайним рішенням суддів — 117:111, 115:113, 116:112.