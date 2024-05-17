Берінчик увімкнув сирену на пресконференції з Наваррете

Український боксер Денис Берінчик (18-0, 9 КО) увімкнув сирену на пресконференції бою з Еммануелем Наваррете (38-1-1, 31 КО).

"З цим звуком прокидається моя країна, живе понад два роки. Кожен день, кожну секунду. Цей звук означає, що Росія забирає чиєсь життя або щось руйнує — кожен день, багато разів на день.

Проте наші захисники продовжують день за днем, хвилину за хвилиною робити свою справу. Тому, перш за все, я хочу подякувати українським воїнам, бо завдяки їм я зміг підготуватися та прибути до вас", — сказав Берінчик.

Бій між українцем та мексиканцем відбудеться 18 травня на Pechanga Arena в американському Сан-Дієго. На кону стоятиме пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO.

Нагадаємо, Денис у серпні минулого року переміг Ентоні Їгіта (27-4-1, 10 КО). Українець вдало провів чемпіонські раунди та здобув перемогу одностайним рішенням суддів — 117:111, 115:113, 116:112.