Берінчик: Ханаков – дуже міцний боєць, з характером

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик (19-2, 9 КО) оцінив бій проти Бовара Ханакова (1-2 у боксі).

Його слова передає LuckyPunch.

"Перш за все, мене покликали, друге – це для мене чоловічий виклик, а третє – в мене є час зараз від боксу, аби провести цей бій. Ханаков – дуже міцний боєць, стійкий, впертий, з характером. В нього багато боїв, від досвідчений, і має майстерність аби, як кажуть, вийти сухим з води", – підсумував Берінчик.

Їх бій стане головною подією другого турніру ММА-промоушену Arena. Поєдинок відбудеться 22 листопада в Києві в Палаці спорту. Це буде боксерський двобій. Вони битимуться в рукавичках для ММА.

Нагадаємо, що Берінчик наприкінці серпня 2026-го програв одноголосним рішенням суддів Сему Ноуксу в поєдинку за титул WBO International. Натомісь Ханаков востаннє змагався 12 вересня, коли в головному бою турніру на голих кулаках BAZARA 0 Fight Club IV поступився Даніку Весненку.