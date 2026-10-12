Берінчик в Києві проведе бій із українцем у рукавичках для ММА

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик (19-2, 9 КО) свій наступний поєдинок проведе з українським бійцем Боваром Ханаковим (1-2 в боксі).

Цей бій стане головною подією другого турніру ММА-промоушену Arena. Поєдинок відбудеться 22 листопада в Києві в Палаці спорту.

Зазначається, що це буде боксерський бій. Вони битимуться в рукавичках для ММА.

Нагадаємо, що Денис наприкінці серпня програв одностайним рішенням суддів Сему Ноуксу в поєдинку за титул WBO International. Бовар востаннє змагався 12 вересня, коли в головному бою турніру на голих кулаках BAZARA 0 Fight Club IV поступився Даніку Весненку.