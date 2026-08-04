Ексчемпіон оцінив рівень Джошуа та табір із Усиком: Він виглядав вразливим

Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон висловився про рівень Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Його слова передає Boxing King Media.

На його думку, британський супертяж пройшов через достатню кількість труднощів, аби з 18 років дістатися до того неймовірного результату, який має сьогодні.

Британець також відзначив поведінку Ей Джея після переможного бою над Крістіаном Пренгою, коли Ентоні розділив свою радість із Олександром Усиком, який допомагав йому готуватися до цього поєдинку.

"Усик сидів біля рингу. Усик намагався продати бій, говорячи: "Знаєте що? Я все ще вважаю, що Джошуа переможе". Звичайно, він має це казати. Я бачив, як Джошуа тренувався у спортзалі перед боєм і вистрибнув з рингу, щоб обійняти Усика. Я ніколи не бачив, щоб він виявляв таку повагу до будь-кого, отже, він поважає цю людину. Він мав найкращий тренувальний табір, все було зроблено правильно" Думаєте, Ей Джей так не вважає? Тренувальний табір був правильним, він тренувався з найкращим бійцем у світі, у нього було все необхідне, щоб підготуватися до бою. І подивіться на перший раунд. Пренга має удар – це не можна ігнорувати, але цього не мало статися з Ей Джеєм. Він виглядав вразливим", – сказав Джонні.

На думку Нельсона, усі промоутери відмовлять Джошуа у ще одному проміжному двобої перед битвою з Тайсоном Ф'юрі, аби уникнути непотрібного ризику.

Нагадаємо, що Джошуа нокаутував Пренгу у другому раунді у саудівському Ер-Ріяді. Хоча у першій трихвилинці Ентоні несподівано побував у нокдауні. Це був проміжний двобій для Ей Джея перед битвою проти Тайсона Ф'юрі.

Після протистояння у боксерській спільноті заговорили, що ця зустріч була договірною. Менеджер Пренги та сам албанський боксер вже відреагували на такі звинувачення.

Раніше британський наставник Дейв Колдвелл назвав головний мінус Ей Джея, який не змогла виправити команда Усика.