Менеджер Дюбуа несподівано порівняв бій Джошуа – Пренга із автокатастрофою

Сем Джонс, менеджер чемпіона світу за версією WBO у гевівейті Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО), висловився про перемогу Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) над Крістіаном Пренгою (20-2, 20 КО).

Його слова наводить Boxing News.

Представник "Динаміта" зізнався, що думав, чи не занадто рано Ей Джей повернувся у ринг після смертельної аварії, у якій втратив двох тренерів-друзів.

Також у своєму коментарі він пригадав перемогу Ентоні над Джейком Полом та поразку нокаутом від свого клієнта.

"Тож я думав, чи не повернувся він занадто рано? І в першому раунді він просто... Я навіть не знаю, що це було. Здається, це був короткий аперкот. Потім він двічі побував у нокдауні – його хитало по всьому рингу. Ми всі вже думали, що великого бою не буде. На щастя, Ей Джей вийшов на другий раунд, продемонстрував характер, стійкість і бійцівський дух і впорався зі своєю роботою. Але це було схоже на автокатастрофу, чи не так?" – сказав Джонс.

Нагадаємо, що Джошуа нокаутував Пренгу у другому раунді у саудівському Ер-Ріяді. Хоча у першій трихвилинці Ентоні несподівано побував у нокдауні. Це був проміжний двобій для Ей Джея перед битвою проти Тайсона Ф'юрі.

Після протистояння у боксерській спільноті заговорили, що ця зустріч була договірною. Менеджер Пренги та сам албанський боксер вже відреагували на такі звинувачення.

Також на таку заяву спортивного ведучого Саймона Джордана прокоментував британський тренер Пітер Ф'юрі. Наставник не поділяє його думки.