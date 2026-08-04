Я був радий це бачити: колишній тренер Джошуа оцінив виступ британця в останньому бою

Бен Девісон поділився думками щодо бою Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) проти Крістіана Пренги (20-2, 20 КО).

Його слова передає Boxing Now.

Колишній тренер Ей Джея заявив, що на британця чинився великий тиск через домовленість про битву з Тайсоном Ф'юрі. Тому він дещо перенервував на початку поєдинку й це могло призвести до гучного апсету.

"Я думаю, що це дуже складно. Я вже був у такій ситуації, коли ти організував масштабний бій, як з Тайсоном, і практично підписав контракт, всі припускають, що ти підеш і виконаєш роботу. Це створює величезний тиск. Думаю, що він пішов туди з думками не поспішати, бути обережним, виконати роботу. Так, початок був нестабільним, але, я думаю, він зрозумів, що тут не для того, щоб гратися. Вийшов у другому раунді й одразу ж виконав свою роботу. Я був радий це бачити", – сказав Девісон.

Зазначимо, що Джошуа двічі опинився в нокдауні ще в першому раунді. Після цього він нокаутував албанця у другій 3-хвилинці.

Зазначимо, що Ей Джей і Ф'юрі вже підписали контракт на бій, який має відбутись наприкінці 2026 року. Напередодні з'явилась інформація, що цю битву проведуть все ж таки не в Англії.

Раніше прогноз на поєдинок між своїми колишніми суперниками зробив Олександр Усик. Він вважає, що протистояння завершиться достроково.