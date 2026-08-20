Ти ідіот: колишній чемпіон розніс Джошуа за небезпечні перегони на гольф-карі під час відпочинку
Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон (45-12-2, 29 KO) поділився емоціями після перегляду відео з відпочинку Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).
Його цитує Independent.
Британський супертяж виклав у своїх соціальних мережах відео, як у компанії друзів гасали на гольф-карі у Домініканській Республіці. Прямо під час руху Ей Джей хапався за сусідній транспорт та рухався по краю свого гольф-кару, за що отримав "на горіхи" від ексчемпіона.
Нельсон різко розкритикував Джошуа за поведінку, особливо після смертельної ДТП, у яку Ентоні потрапив під час відпочинку наприкінці 2025-го у Нігерії.
Він заявив, що британець не повинен був публікувати такий небезпечний контент у своїх соцмережах та додав, що такий вчинок Ентоні "дурний".
"Це виглядало небезпечно, безрозсудно. І люди дивилися останніми місяцями і думали: "Знаєш що, цей хлопець, мабуть, переживав важкі часи". Тепер люди думають: "Ти ідіот". І він, мабуть: "Може, мені треба взяти на себе відповідальність". Я вчинив дурницю", – заявив Нельсон.
Нагадаємо, що наприкінці липня 2026-го Джошуа переміг нокаутом у другому раунді Крістіана Пренгу.
Попереду в Ентоні битва проти Тайсона Ф'юрі, яка може відбутися 20 листопада 2026-го в американському Нью-Йорку. Ведучий спортивного шоу на TalkSPORT Саймон Джордан пояснив, чому ця дуель не буде "подією покоління".