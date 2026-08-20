Ти ідіот: колишній чемпіон розніс Джошуа за небезпечні перегони на гольф-карі під час відпочинку

Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон (45-12-2, 29 KO) поділився емоціями після перегляду відео з відпочинку Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Його цитує Independent.

Британський супертяж виклав у своїх соціальних мережах відео, як у компанії друзів гасали на гольф-карі у Домініканській Республіці. Прямо під час руху Ей Джей хапався за сусідній транспорт та рухався по краю свого гольф-кару, за що отримав "на горіхи" від ексчемпіона.

Trending video of Anthony Joshua and friends dangerously racing a golf cart in Dominican Republic 🇩🇴 🥊 pic.twitter.com/he4BZ9ovnf — Trending Explained (@TrendingEx) August 19, 2026

Нельсон різко розкритикував Джошуа за поведінку, особливо після смертельної ДТП, у яку Ентоні потрапив під час відпочинку наприкінці 2025-го у Нігерії.

Він заявив, що британець не повинен був публікувати такий небезпечний контент у своїх соцмережах та додав, що такий вчинок Ентоні "дурний".

"Це виглядало небезпечно, безрозсудно. І люди дивилися останніми місяцями і думали: "Знаєш що, цей хлопець, мабуть, переживав важкі часи". Тепер люди думають: "Ти ідіот". І він, мабуть: "Може, мені треба взяти на себе відповідальність". Я вчинив дурницю", – заявив Нельсон.

Нагадаємо, що наприкінці липня 2026-го Джошуа переміг нокаутом у другому раунді Крістіана Пренгу.

Попереду в Ентоні битва проти Тайсона Ф'юрі, яка може відбутися 20 листопада 2026-го в американському Нью-Йорку. Ведучий спортивного шоу на TalkSPORT Саймон Джордан пояснив, чому ця дуель не буде "подією покоління".