Це найкраще, що він міг зробити: ексчемпіон світу – про співпрацю Джошуа з командою Усика

Джонні Нельсон поділився думками щодо тісної співпраці Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) з командою Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова передає talkSPORT Boxing.

Британець заявив, що був здивований її початку. Він розповів, як вона змінила зіркового супертяжа.

"Це було несподіванкою, але це дуже вчить повазі. Це найкраще, що він міг зробити. Йому потрібно було опинитися в такій ситуації. Я колись чув історію, що Ентоні був у залі Канело, і Сауль запитав, чи не хоче він поспарингувати. Ей Джей сказав: "Ні, я в порядку", – і, сідаючи у фургон, пробурмотів: "Та чого цей чувак взагалі лізе..." Коли Ей Джей тренується, він хоче це робити по-своєму, саме тому він переходив від тренера до тренера. А як він пішов до табору Усика, йому довелося виявляти повагу, йому довелося стати скромнішим і думати: "Гаразд, я маю робити це саме так, я мушу слухати". Тож тепер, нарешті, він когось слухає. Єдиний раз, коли він виявляв таку повагу, був з Робом Маккракеном", – сказав Нельсон.

Зазначимо, що Ей Джей розпочав тренування з командою Олександра Усика восени 2025 року. Навесні вони разом відвідали Україну й цей візит справив велике враження на британця.

Свій наступний поєдинок він проведе 25 липня проти Крістіана Пренги. Після цього Ей Джей має розділити ринг з Тайсоном Ф'юрі.