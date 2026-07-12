Ексчемпіон світу: Усик – посередній шульга

Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон поділився думкою щодо стилю боксу Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Про це повідомляє Boxing News.

Британець не вважає короля сучасного надважкого дивізіону елітним шульгою. При цьому він назвав українця хорошим боксером.

"Я вже казав: Олександр Усик – посередній шульга. Я не кажу, що він посередній боксер, але як шульга його стиль є посереднім. Є видатні шульги, які змушують подумати: "Вау, ти справді це вмієш". Пернелл Вітакер і Насім Хамед – це видатні шульги, які використовують цей стиль на максимум своїх можливостей", – сказав Нельсон.

Зазначимо, що Олександр Усик є 3-разовим абсолютним чемпіоном світу. Востаннє він виходив на ринг наприкінці травня, коли технічним нокаутом переміг Ріко Верховена.

Після цього український боксер звільнив усі свої титули. Він заявив, що не залишає спорт і в нього залишився "Last dance".

Наразі невідомо, хто стане його наступним суперником. Проте найбільш ймовірним варіантом вважається Деонтей Вайлдер.