Він хоче грошей: непереможений боксер – про завершальний етап кар'єри Усика

Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) поділився думкою щодо завершального етапу кар'єри Олександра Усика (25-0, 16 КО), який відмовився захищати чемпіонський титул WBC проти Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО) та звільнив усі свої пояси.

Його слова передає iFL TV.

Британський проспект розповів, чому українець пішов на такий крок і не хоче битись із претендентами. Він вважає, що ветеран прагне заробити більше грошей і саме тому досі не повісив рукавички на цвях, а шукає бої, які можуть це забезпечити.

"Він хоче грошей. Треба пам'ятати, що коли Усик виступав у крузервейті, і навіть на початкових етапах у надважкій вазі, він не заробляв стільки грошей, як останні кілька років. Я не стежу за його фінансами, але за останні рік-два або навіть три роки своєї кар'єри він, ймовірно, заробив таку велику суму, що не готовий піти зі спорту. Я його не звинувачую. І справа в тому, що він із країни, де бокс не такий популярний, як у Великій Британії чи Америці. Тому він максимально використовує свої можливості. І я його анітрохи не звинувачую. Я знаю, що він тренується у Валенсії. Гадаю, це може бути пов'язано з іншими причинами, які не мають стосунку до боксу. Але йому готові платити великі гонорари. Я його не засуджую", – сказав Ітаума.

Зазначимо, що Олександр Усик після звільнення поясів заявив, що не йде зі спорту й у нього залишився "Last dance". Наразі невідомо, хто стане його наступним суперником, але найбільш ймовірним варіантом вважається Деонтей Вайлдер.

Напередодні брат Тайсона Ф'юрі також натякнув на можливість проведення трилогії. Про бажання втретє розділити ринг раніше заявляли обидва боксери.