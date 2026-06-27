Це буде чудова епоха для спорту: промоутер назвав останнього суперника для Усика після звільнення поясів

Едді Гірн відреагував на рішення Олександра Усика (25-0, 16 КО) звільнити чемпіонські пояси WBC, WBA та IBF.

Його слова передає Pro Boxing Fans.

Промоутер Ентоні Джошуа розповів, чи означає це, що тепер бій Ей Джей – Ф'юрі буде титульним. Також він поділився думкою щодо того, хто стане наступним суперником українця.

"Сумніваюся. Ні, вони не претенденти. Побачимо, що буде після їхніх боїв. Але я думаю, що це був цікавий крок від Усика. Я не читав повного тексту, але він каже, що просто проведе ще один бій. Це правда? Я припускаю, що це буде реванш з Ріко Верховеном, хоча я не знаю. Якби я був менеджером Олександра, то хотів би організувати цей бій в Амстердамі. Але очевидно, що замість того, щоб проводити всі ці обов'язкові захисти, я думаю, що він ухвалив рішення щодо Кабаєла та вирішив: "Знаєте що, хлопці, йдіть і бийтеся за чемпіонські титули". На мою думку, це захопливо. Очевидно, у нас буде багато нових чемпіонів світу в надважкій вазі. І я думаю, що це буде чудова епоха для спорту. Ці хлопці будуть об'єднувати титули", – сказав Гірн.

Зазначимо, що на таке рішення Усика відреагував уже й безпосередньо Ріко Верховен. Він кинув виклик українцю, висловивши бажання провести реванш.

Нагадаємо, що вперше вони розділили ринг 23 травня в Єгипті. Тоді Олександр переміг технічним нокаутом в 11 раунді в дуже конкурентному протистоянні.