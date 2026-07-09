Тренер "Нового Майка Тайсона" несподівано дорікнув Усику після звільнення чемпіонських поясів

збеерБен Девісон, тренер британського супертяжа Мозеса Ітауми (14-0, 12 KO), відреагував на рішення Олександра Усика (25-0, 16 КО) відмовитися від чемпіонських титулів.

Його слова передає iFL TV.

Наставник розповів, що український боксер обрав невдалий час для свого рішення, адже його заява з'явилася через декілька днів після оголошення бою між Мозесом Ітаумою та Філіпом Хрговичем. Після цього IBF санкціонувала чемпіонську битву "Нового Майка Тайсона" проти Френка Санчеса 30 червня.

"Можливо, Усик мав би трохи більше комунікувати з санкціонуючими органами щодо своїх планів. Але знову ж таки, можливо, вони ще не знали рішення. Можливо, воно було прийняте в останню хвилину. До бою ще сім тижнів, тож побачимо. Я думаю, що це робота Queensberry – обговорювати все це, приймати рішення тощо. Тож, наскільки нам відомо, ми готуємося до бою з Філіпом Хрговичем 29 серпня", – сказав Девісон.

Бій Ітаума – Хргович повинен відбутися 29 серпня 2026 року на арені "О2" у Лондоні.

Раніше повідомлялося, що Усик збереже пояс The Ring, який у боксерських колах вважається символом лінійного чемпіона дивізіону, та закінчить кар'єру у США.

На тлі звільнення титулів генеральний директор UFC та один з керівників Zuffa Boxing Дейна Вайт розповів, чи можливий бій Олександра на його шоу. Водночас авторитетне видання The Ring з посиланням на слова директора команди українця Сергія Лапіна повідомило, що наступним суперником Усика можуть стати Вайлдер або колишній чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс.