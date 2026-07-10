Перспективи має дуже хороші: Беленюк дав пораду Усику щодо політичної кар'єри

Олімпійський чемпіон і народний депутат України Жан Беленюк висловився про можливу політичну кар'єру Олександра Усика.

Його слова передає vRINGe.

Спортсмен не став виключати такий розвиток подій. Він вважає, що боксер має хороші перспективи та дав пораду щодо перших кроків у цій сфері.

"Він казав, що нижче, ніж президентом України, він себе не бачить. До цього я читав, що має бажання попрацювати на країну. Думаю, у нього мають бути якісь політичні амбіції. Конкуренції жодної не бачу. У Мінспорту? Я не претендую на цю посаду. Єдине – рекомендував би спершу здобути якийсь досвід у таких сферах. Тому що політика дуже відрізняється від спорту. Бажано накопичити більше знань, мати якийсь досвід, мати розуміння процесів і того, як працює вся ця машина. Враховуючи його впізнаваність, думаю, що жодних питань не виникне – у цьому плані перспективи має дуже хороші", – сказав Беленюк.

Зазначимо, що наприкінці червня Олександр Усик звільнив свої чемпіонські пояси. Він заявив, що поки залишається у спорті та має ще провести "Last dance".

Наразі невідомо, хто стане його наступним суперником. Найбільш ймовірним варіантом вважається Деонтей Вайлдер.