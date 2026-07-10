Промоутер оцінив шанси організувати бій Кличка проти Усика: Я думаю, що вони дуже близькі

Промоутер Едді Гірн переконаний, що прихильники боксу ніколи не побачать протистояння між Володимиром Кличком (64-5, 53 КО) та Олександром Усиком (25-0, 16 КО).

Про це він розповів в інтерв'ю Playbook Boxing.

Водночас відомий функціонер пригадав, як ще декілька років тому Кличко-молодший вперше заговорив про свій камбек у професійний ринг заради рекорду Джорджа Формана, аби стати найстаршим чемпіоном світу в історії у королівській вазі.

"Я не думаю, що ви коли-небудь побачите бій Усика з Кличком. Я думаю, що вони дуже близькі. Кличко вже п'ять років говорить про камбек. Я був на зустрічах з Кличком, де він говорив про повернення. А зараз говорять про бій Кличка з Кабаєлом. Послухайте, Кличко був неймовірним бійцем. Скільки він вже не виходив на ринг? Років 10 років? Тож я не думаю, що він повернеться і поб'є цих хлопців. Але він, мабуть, сумує за цим щодня", – заявив Гірн.

Востаннє Володимир виходив на ринг у квітні 2017-го, коли програв технічним нокаутом британцю Ентоні Джошуа.

Колишній менеджер "Доктора Сталевого Молота" Берндт Бенте висловився про можливе повернення Кличка-молодшого, назвавши єдиний бій, який дійсно має сенс для 50-річного боксера.

Також нещодавно Володимир прокоментував рішення Усика звільнити усі свої чемпіонські пояси. Після такого вчинку Олександру активно приписують прощальний двобій проти Деонтея Вайлдера у США.