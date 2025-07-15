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Усик: Після бою з Дюбуа поговоримо про мою боксерську кар’єру

Олександр Булава — 15 липня 2025, 21:45
Усик: Після бою з Дюбуа поговоримо про мою боксерську кар’єру
Олександр Усик
Facebook/Александр Усик / Usyk

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) оцінив своє майбутнє після поєдинку проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Про це боксер розповів у коментарі talkSPORT.

"Чи буду після Дюбуа битися з Мозесом Ітаумою, Джозефом Паркером, Агітом Кабаєлом, Тайсоном Ф'юрі знову? Зараз я не думаю про наступний бій. Мій фокус – тільки на суботу.

Буває, що люди вже говорять про наступний бій, але я так не роблю. Дивлюсь на те, що можу контролювати – це субота.

А після бою – поговоримо про мою боксерську кар’єру", – розповів Усик.

Напередодні Олександр оцінив можливість дострокового завершення поєдинку з британцем.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня.

Чемпіон проведе для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.

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