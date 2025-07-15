Усик: Після бою з Дюбуа поговоримо про мою боксерську кар’єру
Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) оцінив своє майбутнє після поєдинку проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).
Про це боксер розповів у коментарі talkSPORT.
"Чи буду після Дюбуа битися з Мозесом Ітаумою, Джозефом Паркером, Агітом Кабаєлом, Тайсоном Ф'юрі знову? Зараз я не думаю про наступний бій. Мій фокус – тільки на суботу.
Буває, що люди вже говорять про наступний бій, але я так не роблю. Дивлюсь на те, що можу контролювати – це субота.
А після бою – поговоримо про мою боксерську кар’єру", – розповів Усик.
Напередодні Олександр оцінив можливість дострокового завершення поєдинку з британцем.
Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня.
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