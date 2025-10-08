Легендарний Пак'яо оголосив дату свого наступного поєдинку

46-річний Менні Пак'яо (62-8-3, 39 КО) анонсував свій наступний бій. Він пройде вже в наступному році. Ім'я суперника стане відомим пізніше.

Про це повідомляє Ringmagazine.com

"Вітаю всіх моїх шанувальників боксу. Я радий повідомити вам, що повернуся на ринг 24 січня в Лас-Вегасі. Це буде захоплива та особлива подія. Слідкуйте за оновленнями. Більше новин про мого суперника буде найближчими днями", – заявив філіппінець.

Нагадаємо, що нещодавно легендарний боксер повернувся не ринг. 20 липня його бій проти Барріоса завершився внічию за рішенням суддів.

Молодший на 12 років і більш габаритний Барріос краще провів останні три раунди, чим і врятував себе. На його користь була і статистика ударів.

Після бою Пак'яо заявив, що якщо Флойд Мейвезер повернеться з пенсії, то вони можуть провести ще один поєдинок.

Очікується, що наступним суперником Менні стане чемпіон WBA напівсередньої ваги Роландо Ромеро (17-2, 13 КО).