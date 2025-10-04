Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Визначилась імовірна дата повернення Пак'яо в ринг та потенційний суперник

Володимир Максименко — 4 жовтня 2025, 12:06
Менні Пак'яо
Менні Пак'яо
Esther Lin / Premier Boxing Champion

Визначилась дата повернення в ринг та ймовірний суперник легендарного Менні Пак'яо (62-8-3, 39 КО).

Про це повідомляє Boxing Scene.

Очікується, що наступний бій боксер проведе у січні 2026 року, а наступним суперником може стати чемпіон WBA напівсередньої ваги Роландо Ромеро.

Влітку 2025 року Менні Пак'яо зустрівся з Маріо Барріосом за титул чемпіона світу за версією WBA. Бій завершився нічією за рішенням суддів, що дозволило Маріо зберегти свій пояс. 

Ромеро у травні нокаутував Раяна Гарсію та здобув чемпіонське звання. 

Раніше про плани Пак'яо висловився його радник Шон Гіббонс.

Бокс Роландо Ромеро Менні Пак'яо

Менні Пак'яо

Гіббонс – про плани Пак’яо: Він хоче стати найстаршою людиною, яка виграє титул чемпіона світу
Пак'яо анонсував свій наступний бій
46-річний Пак'яо повернувся до десятки найкращих боксерів напівсередньої ваги
Ворд: Я вважаю, що Пак'яо виграв бій з Барріосом
Пак'яо: Якщо Мейвезер повернеться з пенсії, то проведімо бій

Останні новини