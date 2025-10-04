Визначилась імовірна дата повернення Пак'яо в ринг та потенційний суперник

Визначилась дата повернення в ринг та ймовірний суперник легендарного Менні Пак'яо (62-8-3, 39 КО).

Про це повідомляє Boxing Scene.

Очікується, що наступний бій боксер проведе у січні 2026 року, а наступним суперником може стати чемпіон WBA напівсередньої ваги Роландо Ромеро.

Влітку 2025 року Менні Пак'яо зустрівся з Маріо Барріосом за титул чемпіона світу за версією WBA. Бій завершився нічією за рішенням суддів, що дозволило Маріо зберегти свій пояс.

Ромеро у травні нокаутував Раяна Гарсію та здобув чемпіонське звання.

Раніше про плани Пак'яо висловився його радник Шон Гіббонс.