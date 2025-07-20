Багато спроб – мало влучань: статистика ударів поєдинку Барріос – Пак'яо

У Лас-Вегасі завершився бій між 34-річним Маріо Барріосом (29-2-2, 18 КО), який володів титулом WBC, та легендарним Менні Пак'яо (62-8-3, 39 КО).

Старший на 12 років філіппінець чудово себе проявив. Судді вирішили, що поєдинок був нічийним.

Статистика ударів показує, що за цим показником перемога була за чинним чемпіоном.

Американець загалом викинув 658 спроб, з яких до цілі дійшли 120. "Пекмен" влучив у суперника 101 раз, але зробив 577 ударів.

Статистика ударів поєдинку Маріо Барріос – Менні Пак'яо

Нагадаємо, що в андеркарті цього бою Себастьян Фундора достроково переміг Тіма Цзю.

Також у Лас-Вегасі відбулося повернення Гері Расселла-молодшого. Колишній суперник Василя Ломаченка здобув перемогу яскравим нокаутом.