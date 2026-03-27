Менеджер Ітауми – про ймовірний бій проти Усика: Можливо, одного дня ми побачимо велике об'єднання

Френсіс Воррен, менеджер британця Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО), висловився про можливий бій його клієнта проти Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Про це він розповів в інтерв'ю Boxing King Media.

Представник "Нового Майка Тайсона" прокоментував слова непереможеного українця, який не хоче ламати 21-річного бійця з Великої Британії.

"Він не скаже: "Я не битимуся з ним, бо боюся, що він мене поб'є". Він виглядає як старший боєць піклується про молодого. Тож я розумію, чому він це сказав. Не думаю, що це неповажно. Він просто так відповів, і це, мабуть, його задовольняє. Я не кажу, що він уникає Мозеса, але, можливо, йому просто не підходить битися з 21-річним у його віці. Чи готовий він психологічно битися з 21-річним? Що Усик отримає від того, що ризикує своєю спадщиною, щоб битися з 21-річним? Можливо, в цьому вся суть. Чи відмовився б він від поясів, якби цей бій було санкціоновано? Хто знає?", – заявив Воррен.

Менеджер Ітауми пригадав, як Усик відмовився від поясу IBF, щоб Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа могли провести титульний двобій, після чого Олександр побитись з "Динамітом".

Воррен не виключив, що і цього разу може бути подібна ситуація. Френсіс припустив, що, можливо, Усик вважає, що Мозесу потрібно трохи більше довести свою спроможність до очного двобою.

"Він має показати чудовий виступ в суботу та здобути свою версію титулу чемпіона світу. Можливо, одного дня ми побачимо велике об'єднання", – додав представник "Нового Майка Тайсона".

Нещодавно Ітаума зізнався, чи хотів би вийти в один ринг проти Усика, який 23 травня поб'ється проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Відзначимо, що непереможений британець повернеться у ринг 28 березня 2026 року у Манчестері, коли проведе перенесений двобій проти Джермейна Франкліна. Боксери вже провели дуель поглядів.