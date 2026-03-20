Ітаума – про свою відсутність у планах Усика: Ми не будемо плакати над розлитим молоком

Чинний чемпіон за версією WBO Inter-Continental у важкій вазі Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) вчергове висловився про ймовірний бій проти Олександра Усика (24-0, 15 КО), від якого відмовляється українець.

Про це він розповів в інтерв'ю The Ariel Helwani Show.

Британський боксер не надто вірить у те, що колись зможе вийти в один ринг проти колишнього абсолютного чемпіона світу у гевівейті, який вже склав список бажаних поєдинків. Усик 23 травня поб'ється проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Після цього Олександр прагне побоксувати проти переможця пари Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа, а попрощатися із профі-рингом трилогією проти Тайсона Ф'юрі.

"Напевно, ні. Але що ми можемо зробити? Ми не будемо плакати над розлитим молоком. Ми просто будемо продовжувати рухатись далі", – сказав Мозес.

"Новий Майк Тайсон" додав, що він не буде засмучуватись чи злитись через відсутність двобою проти Усика, адже уся ця ситуація не перебуває під його контролем.

Пам'ятаю, як мій брат колись давно сказав мені: "Не злися через речі, які не можеш контролювати, і не злися через речі, які можеш контролювати". І я не збираюся засмучуватися ні через одне, ні через інше. Якби я міг це контролювати, я б провів цей бій, а якщо ні, то що мені робити? Мені просто доведеться рухатися далі. Слухай, це боєць, який буває раз на покоління, і, звісно, ​​я б хотів мати таку можливість. Але якщо ні, то що мені робити? Витягувати його з могили? Якщо це станеться, то станеться. Якщо ні, то не станеться", – заявив Ітаума.

Нещодавно Ітаума зізнався, чи хотів би вийти в один ринг проти Усика, тоді як Олександр пояснив, чому відмовляється від бою проти молодого британця.

Нагадаємо, що 23 травня 2026-го у Гізі (Єгипет) відбудеться зустріч Усика проти Верховена. Сам Мозес вже відреагував на дане протистояння.

Натомість "Новий Майк Тайсон" повернеться у ринг 28 березня цього року у Манчестері, коли проведе перенесений двобій проти Джермейна Франкліна. Цей поєдинок був відтермінований через травму Мозеса.