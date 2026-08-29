Менеджер Берінчика: У Дениса ще буде шанс побитися чемпіонський титул

Менеджер ексчемпіона світу в легкій вазі Дениса Берінчика (19-1, 9 КО) Євген Іванчук переконаний, що українець ще буде мати нагоду побитися за чемпіонський титул.

Його слова передає LuckyPunch.

"Думаю, у Дениса ще буде шанс побоксувати за титул чемпіона світу. Він на це заслуговує. Він і так багато років затримався. Не зі своєї, звісно вини. Просто ця вагова категорія дуже важка, багато людей там – всі претендують, всі хочуть. Дуже багато складнощів. Це як у нього було на чемпіонаті світу. У всіх хлопців було по три-чотири бої, а у Дениса було сім. Тому що ця вагова категорія дуже перспективна", – підсумував Іванчук.

Нагадаємо, у суботу, 29 серпня, українець проведе бій проти Сема Ноукса на лондонській арені "О2" в андеркарді протистояння Мозеса Ітауми проти Філіпа Хрговича.

На церемонії зважування українець виявився трохи легшим за суперника. Також обидва боксери провели фінальну битву поглядів, після якої Берінчик розгорнув прапор України з написом "Ми незламні".

Денис вперше із лютого 2025-го повернеться у профі-ринг. Саме тоді Берінчик зазнав дебютної поразки у професіоналах, якої йому завдав американець Кейшон Девіс.

Раніше своїми прогнозами на думками про двобій Берінчик – Ноукс поділилися Олександр Гриців та Андрій Котельник.