Ринг розсудить, хто переможець цього поєдинку: Котельник – про бій Берінчика проти Ноукса

Срібний призер Олімпійських ігор-2000 з боксу Андрій Котельник у коментарі "Чемпіону" поділився очікуваннями перед довгоочікуваним поверненням Дениса Берінчика (19-1, 9 КО) у професійний ринг.

29 серпня на 38-річного українського боксера чекає битва проти британця Сема Ноукса. Протистояння відбудеться в андеркарді бою Мозеса Ітауми проти Філіпа Хрговича на лондонській арені "О2".

"По-перше, він вже дуже віковий боксер для своєї вагової категорії. А от стосовно суперника нічого сказати не можу, оскільки я його не чув і не знаю. Але, судячи з того, що пишуть в соцмережах, його рекорд скаже сам за себе. Він молодий, перспективний боксер із Великої Британії. Тому зрозуміло, що на нього більше ставлять ставки. Адже він молодший, без поразок, але, шанси завжди є у всіх. Який би ти там сильним не був, у ринзі все вирішує, знаєте, теорія. Тому все залежить від його підготовки Берінчика, як йому вдасться побудувати, нав'язати свою манеру на поєдинку. Денис – вольовий хлопець, який має велике серце. Шанси є в усіх, незалежно від того, чи є ти фаворитом букмекерів чи ні. Берінчик – хороший боєць з великим досвідом, тому подивимося", – сказав колишній боксер.

Також Котельник відреагував на заяву Берінчика, який напередодні поєдинку сказав, що на кону цього двобою стоять високі ставки – або перемога, або закінчення професійної кар'єри.

"В принципі, його кар'єра вже підходить чи підійшла до завершення. У цій ваговій категорії у 38 років ти вже рахуєшся старим боксером. Це не суперважка категорія, де вони у 38-40 тільки розкриваються. Тому подивимося. Бажаю Денису тільки перемоги, а там все далі залежить від нього", – відповів срібний призер Олімпіади-2000.

На його думку, тривала перерва потрібна була Денису, аби видихнути після останнього бою та залікувати травми. Плюс Котельник вважає, що у Берінчика могло не бути достойної пропозиції на зустріч. За його словами, інколи така пауза йде на користь боксерам.

Водночас Котельник не став давати точного прогнозу на протистояння, адже не бачив, як боксує найближчий суперник Дениса. Відомий у минулому боксер лише додав, що "переможця визначить ринг".

"До бою шанси у всіх рівні, незважаючи на те, чи ти фаворит поєдинку, чи не фаворит. Ринг розсудить, хто переможець цього поєдинку", – додав Андрій.

Двобій Берінчик – Ноукс можна буде подивитись легально в Україні. Його покаже медіасервіс MEGOGO. Денис вийде на ринг близько 23:00 (за київським часом).

Це буде перший бій для 38-річного українця із лютого 2025-го. У тому поєдинку Денис зазнав дебютної поразки у професіоналах, якої йому завдав американець Кейшон Девіс. Представник США відібрав чемпіонський титул у Берінчика.

Натомість Ноукс 3 травня 2026 року переміг Беніто Санчеса Гарсію технічним нокаутом у 2-му раунді в Лондоні.

Раніше свої прогнози на поєдинки Берінчик – Ноукс та Ітаума – Хргович зробив непереможений український боксер Олександр Гриців.