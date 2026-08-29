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Гвоздик оцінив шанси Берінчика у поєдинку з Ноуксом

Олександр Булава — 29 серпня 2026, 22:47
Гвоздик оцінив шанси Берінчика у поєдинку з Ноуксом
Берінчик – Ноукс
Колаж Чемпіону

Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) поділився очікуваннями перед довгоочікуваним поверненням Дениса Берінчика (19-1, 9 КО) у професійний ринг.

Його слова передає Sport-express

Попри те, що Берінчик не є фаворитом поєдинку, Гвоздик сподівається на його перемогу.

"Очікую на цікавий бій. Я розумію, що у букмекерів Денис — не фаворит. Усвідомлюю ситуацію напередодні матчу. Проте мені здається, хоча й важко назвати Дениса "темною конячкою", він покаже крутий бокс. Я бачив його підготовку та тренування в Україні. Думаю, ми побачимо його у класній формі.

Саме за стилем, через те, що суперник небезпечний нокаутер, Денис, я вважаю, дуже успішно може проти нього виступити. Тобто він йому підходить. Вірю у перемогу Дениса. Ось такий мій прогноз.

Треба перемагати зараз, а коли це станеться, ми вже будемо розмірковувати про те, чого очікувати від Дениса у майбутньому. Звичайно, позитивний результат у цьому бою відкриє для нього дуже гарні перспективи", – підсумував Гвоздик.

Поєдинок відбудеться в андеркарді бою Мозес Ітаума – Філіп Хргович. Вихід українця на ринг орієнтовно очікується о 23:30 за київським часом. На кону стоятиме титул WBO International.

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Це буде перший двобій українського боксера від лютого 2025-го. Минулого року Берінчик програв нокаутом Кейшону Девісу. Американець відібрав у Дениса титул чемпіона світу за версією WBO. Ця поразка стала першою в кар'єрі українського бійця. Після цього українець ліг на операційний стіл.

Ноукс востаннє боксував у червні 2026-го, коли тріумфував над мексиканцем Беніто Санчесом Гарсією вже у другому раунді.

Денис Берінчик Олександр Гвоздик

Денис Берінчик

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