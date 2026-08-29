Гвоздик оцінив шанси Берінчика у поєдинку з Ноуксом

Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) поділився очікуваннями перед довгоочікуваним поверненням Дениса Берінчика (19-1, 9 КО) у професійний ринг.

Його слова передає Sport-express

Попри те, що Берінчик не є фаворитом поєдинку, Гвоздик сподівається на його перемогу.

"Очікую на цікавий бій. Я розумію, що у букмекерів Денис — не фаворит. Усвідомлюю ситуацію напередодні матчу. Проте мені здається, хоча й важко назвати Дениса "темною конячкою", він покаже крутий бокс. Я бачив його підготовку та тренування в Україні. Думаю, ми побачимо його у класній формі.

Саме за стилем, через те, що суперник небезпечний нокаутер, Денис, я вважаю, дуже успішно може проти нього виступити. Тобто він йому підходить. Вірю у перемогу Дениса. Ось такий мій прогноз.

Треба перемагати зараз, а коли це станеться, ми вже будемо розмірковувати про те, чого очікувати від Дениса у майбутньому. Звичайно, позитивний результат у цьому бою відкриє для нього дуже гарні перспективи", – підсумував Гвоздик.