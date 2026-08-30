В одну сторону: як Берінчик програв Ноуксу у титульному бою після повернення

Денис Берінчик (19-2, 9 КО) не зумів успішно повернутися на ринг після тривалої перерви.

29 серпня український боксер за одноголосним рішенням суддів програв британцю Сему Ноуксу в андеркарді бою Мозеса Ітауми проти Філіпа Хрговича у Лондоні.

Відеоогляд бою Берінчик – Ноукс від MEGOGO

Для Дениса це був перший бій з лютого 2025-го, у якому тоді Берінчик програв нокаутом Кейшону Девісу. Американець відібрав в українця титул чемпіона світу за версією WBO. Ця поразка стала першою в кар'єрі Дениса. Після цього він ліг на операційний стіл.

Після протистояння з'явилася статистика ударів, у якій повною перевагою володів представник Великої Британії, який завоював титул WBO International у легкій вазі.

Нагадаємо, що перед поєдинком Берінчик заявляв, що на кону цього двобою стоїть велика ставка – або перемога, або поразка і закінчення кар'єри професійного боксера. Наразі Денис не зробив ще жодної офіційної заяви після другої поразки поспіль у професіоналах.