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Берінчик розгорнув прапор "Ми незламні" після зважування напередодні бою з Ноуксом

Олексій Мурзак — 28 серпня 2026, 19:44
Берінчик розгорнув прапор Ми незламні після зважування напередодні бою з Ноуксом
Getty Images

Ексчемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) та британець Сем Ноукс (18-1, 16 КО) пройшли офіційну процедуру зважування перед очним поєдинком, який відбудеться 29 вересня.

Українець виявися трохи легшим за суперника, показавши на вагах 60,826 кг. Водночас вага британського боксера склала 60,840 кг.

Також обидва боксери провели фінальну битву поглядів, після якої Берінчик розгорнув прапор України з написом "Ми незламні".

Головною подією шоу стане титульна битва супертяжів Мозеса Ітауми та Філіпа Хрговича, яка розпочнеться близько 00:00 за київським часом (у ніч на 30 серпня).

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