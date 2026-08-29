Ноукс йому під силу: Гриців зробив прогноз на довгоочікуваний бій Берінчика

Непереможений український боксер Олександр Гриців (13-0, 9 KO) в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" висловився про майбутнє протистояння Дениса Берінчика (19-1, 9 О) проти Сема Ноукса (18-1, 16 КО).

На його думку, Берінчику під силу здолати британського суперника 29 серпня 2026 року на арені "О2" у Лондоні.

"Думаю, що Ноукс йому під силу. Буду, звичайно, вболівати за Дениса. Думаю, що бій може пройти всю дистанцію. Ноукс такий собі рубака. Йому подобається боксувати на ближній дистанції, працювати у розмінах. А Берінчик, думаю, буде намагатися використати свою мобільність: працювати ногами, постійно міняти кути, зміщуватися, тягнути суперника на себе і змушувати його промахуватися. У Дениса однозначно більше досвіду на високому рівні. Так, останні роки для нього були непростими через травму, але, наскільки я чув, зараз він добре підготувався і зі здоров'ям усе гаразд. Тому є надія, що ми побачимо того самого Берінчика, до якого звикли. Мій прогноз – перемога Берінчика за очками після 12 раундів", – сказав Олександр.

Це буде перший бій для 38-річного українця із лютого 2025-го. У тому поєдинку Денис зазнав дебютної поразки у професіоналах, якої йому завдав американець Кейшон Девіс. Представник США відібрав чемпіонський титул у Берінчика.

Натомість у своїй останній зустрічі, яка відбулася 3 травня 2026 року, Ноукс переміг Беніто Санчеса Гарсію технічним нокаутом у 2-му раунді в Лондоні.

Напередодні британець переважив Берінчика, який після процедури зважування розгорнув прапор України з написом "Ми незламні". В Україні шоу можна буде переглянути на платформі MEGOGO. Денис вийде у ринг близько 23:00 (за київським часом).

Раніше Гриців поділився очікуваннями від дуелі Мозеса Ітауми проти Філіпа Хрговича, яка очолить вечір боксу у Лондоні 29 серпня.