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Берінчик прибув на бій з Ноуксом

Олександр Булава — 29 серпня 2026, 21:52
Берінчик прибув на бій з Ноуксом
Денис Берінчик
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Ексчемпіон WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) прибув на арену O2 у Лондоні, де відбудеться його бій з британцем Семом Ноуксом (18-1, 16 KO).

Поєдинок відбудеться в андеркарді бою Мозес Ітаума – Філіп Хргович. Вихід українця на ринг орієнтовно очікується о 23:30 за київським часом. На кону стоятиме титул WBO International.

Це буде перший двобій українського боксера від лютого 2025-го. Минулого року Берінчик програв нокаутом Кейшону Девісу. Американець відібрав у Дениса титул чемпіона світу за версією WBO. Ця поразка стала першою в кар'єрі українського бійця. Після цього українець ліг на операційний стіл.

Ноукс востаннє боксував у червні 2026-го, коли тріумфував над мексиканцем Беніто Санчесом Гарсією вже у другому раунді.

Раніше своїми прогнозами на думками про двобій Берінчик – Ноукс поділилися Олександр Гриців та Андрій Котельник.

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