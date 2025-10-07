Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Мене турбує лише одне, – тренер Джервонти висловився про бій з Полом

Володимир Максименко — 7 жовтня 2025, 08:52
Мене турбує лише одне, – тренер Джервонти висловився про бій з Полом
Джервонта та Пол
Фото - Yahoo

Тренер чемпіона світу WBA Джервонти Девіса Келвін Форд висловився про майбутній бій боксера з блогером та шоуменом Джейком Полом.

Слова фахівця наводить Badlefthook.

"Я давно казав, що цей бій можливий. Так, Джейк має великі габарити, але я порівнюю поєдинок з виступами Танка в аматорах. Мене взагалі турбує тільки одне питання – рукавички. Нехай Джервонта буде у 8 унціях, а Джейк – у 10.
Ми вже порушували це питання з представниками Пола, але вони відповіли, що не хочуть змішувань. Це виставковий бій і все таке, а якщо вдягнути різні рукавички – це вже по-справжньому", – розповів Форд.

Поєдинок Джервонта – Пол відбудеться у п'ятницю, 14 листопада. Зустріч проходитиме на арені "Kaseya Center" у Маямі.

Раніше Девіс звів внічию поєдинок проти Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО). Їх реванш мав відбутися 16 серпня у Лас-Вегасі, але згодом бій відклали на невизначений час. Також була інформація, що Джервонта обдумує завершення кар'єри.

Щодо Пола, то в попередньому поєдинку Джейк здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого (54-7-1, 34 КО). Бій пройшов усю дистанцію у 10 раундів та завершився перемогою Пола одноголосним рішенням суддів. 

Раніше шоумен впевнено заявив, що нокаутує Джервонту Девіса.

Бокс Джейк Пол Джервонта Девіс

Джервонта Девіс

Пол: Я нокаутую Джервонту
Беллью – про бій Пола та Джервонти: Джейк піде спати
Джеймс Тоні – про бій Джервонта – Пол: Мені набридло говорити про це
Джейк Пол похизувався годинником за 5 мільйонів доларів перед боєм із Джервонтою Девісом
Пол та Девіс уклали парі на 2 мільйони доларів на свій бій

Останні новини