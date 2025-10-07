Мене турбує лише одне, – тренер Джервонти висловився про бій з Полом

Тренер чемпіона світу WBA Джервонти Девіса Келвін Форд висловився про майбутній бій боксера з блогером та шоуменом Джейком Полом.

Слова фахівця наводить Badlefthook.

"Я давно казав, що цей бій можливий. Так, Джейк має великі габарити, але я порівнюю поєдинок з виступами Танка в аматорах. Мене взагалі турбує тільки одне питання – рукавички. Нехай Джервонта буде у 8 унціях, а Джейк – у 10.

Ми вже порушували це питання з представниками Пола, але вони відповіли, що не хочуть змішувань. Це виставковий бій і все таке, а якщо вдягнути різні рукавички – це вже по-справжньому", – розповів Форд.

Поєдинок Джервонта – Пол відбудеться у п'ятницю, 14 листопада. Зустріч проходитиме на арені "Kaseya Center" у Маямі.

Раніше Девіс звів внічию поєдинок проти Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО). Їх реванш мав відбутися 16 серпня у Лас-Вегасі, але згодом бій відклали на невизначений час. Також була інформація, що Джервонта обдумує завершення кар'єри.

Щодо Пола, то в попередньому поєдинку Джейк здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого (54-7-1, 34 КО). Бій пройшов усю дистанцію у 10 раундів та завершився перемогою Пола одноголосним рішенням суддів.

Раніше шоумен впевнено заявив, що нокаутує Джервонту Девіса.