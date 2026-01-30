Жертвою у цій справі є Джервонта, – адвокат Девіса шокував деталями арешту боксера

Саймон Стекель, адвокат чемпіона світу у відпустці за версією WBA в легкій вазі Джервонти Девіса (30-0-1, 28 КО), висловився з приводу арешту його клієнта у Флориді.

Його слова цитує WSVN.

За його словами, саме боксер є жертвою у справі з домашнім насильством щодо його ексдівчини. Представник Джервонти спробує визнати невинність бійця у суді.

"Насправді жертвою в цій справі є Джервонта Девіс, і я з нетерпінням чекаю можливості довести цю шокуючу версію подій у суді. Те, що сталося з Девісом у цій справі, вийде далеко за межі початкових обвинувачень і викриє такий рівень злочинності, про який говоритимуть ще довго після того, як його справу буде завершено", – заявив адвокат.

Була інформація, що Девіс прийшов до клубу, де його колишня кохана працювала VIP-офіціанткою. Джервонта силою вивів дівчину на паркінг, де й побив її. Цей момент потрапив на відеокамери, які були встановлені на паркінгу.

Відзначимо, що відомий боксер вже неодноразово потрапляв у скандальні ситуації. Восени 2020-го Девіс став винуватцем ДТП. Він втік із місця аварії. Суд призначив бійцю домашній арешт, умови якого він порушував.

Востаннє Девіс виходив у ринг у перший день весни 2025 року, коли несподівано розписав нічию з Ламонтом Роучом.

Раніше президент Світової боксерської асоціації (WBA) Хільберто Мендоса розповів про долю титул, яким володіє Джервонта.