Бої Усик – Ф’юрі очолили рейтинг десяти спортивних подій за переглядами на MEGOGO
Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі
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Медіасервіс MEGOGO назвав лідерів за переглядами серед спортивних подій за підсумками 2024 року.
Перші дві позиції дісталися боям за участі Олександра Усика. Перше місце посів реванш, який пройшов 21 грудня, а на другій сходинці розташувався перший бій, який відбувся ще 18 травня.
Наступні чотири місяці посіли трансляції футбольного Євро-2024 – три матчі за участі збірної України та фінальний поєдинок між Іспанією та Англією.
7-ме та 8-ме місце дісталися також збірній Україні та матчам плейоф відбору на чемпіонат Європи.
На дев'ятій позиції розташувався фінал Ліги чемпіонів Боруссія Дортмунд – Реал, а десятку замкнуло протистояння Реала та Барселони.