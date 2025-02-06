Бої Усик – Ф’юрі очолили рейтинг десяти спортивних подій за переглядами на MEGOGO

Медіасервіс MEGOGO назвав лідерів за переглядами серед спортивних подій за підсумками 2024 року.

Перші дві позиції дісталися боям за участі Олександра Усика. Перше місце посів реванш, який пройшов 21 грудня, а на другій сходинці розташувався перший бій, який відбувся ще 18 травня.

Наступні чотири місяці посіли трансляції футбольного Євро-2024 – три матчі за участі збірної України та фінальний поєдинок між Іспанією та Англією.

7-ме та 8-ме місце дісталися також збірній Україні та матчам плейоф відбору на чемпіонат Європи.

На дев'ятій позиції розташувався фінал Ліги чемпіонів Боруссія Дортмунд – Реал, а десятку замкнуло протистояння Реала та Барселони.