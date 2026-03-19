Відомий тренер розніс битву Тайсона проти Мейвезера: Бій заради грошей

Американський тренер Тедді Атлас поділився своєю думкою щодо майбутнього протистояння між Майком Тайсоном (50-7, 44 КО) та Флойдом Мейвезером-молодшим (50-0, 27 КО).

Його цитує Boxing News Online.

Він переконаний, що цей двобій буде організований лише заради великих грошей.

"Бій Майка Тайсона проти Флойда Мейвезера – це просто бій заради грошей. Це не спортивна подія, це вже не спортивне протистояння. Я навіть не буду заглиблюватися в те, чи все це заздалегідь визначено, постановочне або схоже на WWE, як, можливо, дехто думав про бій Пола з Тайсоном. Я не заходжу так далеко. Просто скажу, що раніше бої в моєму світі були про конкуренцію. Вони були про те, хто кращий… Про відповідь на запитання для фанатів, але, що важливіше, для самих учасників", – заявив Атлас.

За словами наставника, бій Тайсон – Мейвезер-молодший точно не є тим поєдинком, який визначить величнішого бійця в історії.

Відзначимо, що зустріч запланована на 25 квітня 2026 року у Демократичній Республіці Конго. Протистояння Тайсон – Мейвезер, яке відбудеться у проміжній вазі, буде складатись із восьми раундів.

Водночас була інформація, що двобій буде перенесений на іншу дату, однак "Залізний Майк" не підтвердив ці чутки.

Раніше повідомлялось, що Флойд проведе виставковий бій проти грецького кікбоксера Майка Замбідіса в Афінах. Також на 19 вересня у Мейвезера запланований реванш з Менні Пак'яо.

Востаннє Флойд виходив у профі-ринг у серпні 2017-го, коли переміг технічним нокаутом у 10-му раунді Конора Макгрегора. "Залізний Майк" бився у листопаді 2024 року, коли поступився шоумену Джейку Полу.