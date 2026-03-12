Тому їх ніхто як слід і не знає: Майк Тайсон розкритикував сучасних боксерів

Легендарний Майк Тайсон поділився думками про сучасний бокс.

Його слова передає The Ariel Helwani Show.

Колишній чемпіон світу заявив, що нинішні бійці не цікаві фанатам. Він вважає, що вони ліниві та пояснив, що варто змінити.

"Знаєте, про що бійці мали б зараз думати? Про те, як цей 60-річний чоловік продовжує встановлювати рекорди. Вони мали б добре розчаруватися в собі. Як цьому старому коту вдається це робити? Знаєте чому? Бо вони ліниві. Проводять не більше одного-двох боїв за календарний рік. Тому їх ніхто як слід і не знає. Їм потрібна історія. Вони мають зробити так, щоб фанам було цікаво. Щоб люди стежили за їхньою кар'єрою. Вони ж добре заробляють. Але якщо ви добре заробляєте за один бій, то якщо провести три бої за рік, вийде ще більше грошей, правда? Це безпрограшна ситуація. Ти постійно виступаєш, легше тримаєш себе у формі й отримуєш більше грошей. Більше, ніж будь-коли раніше", – сказав Тайсон.

Зазначимо, що сам Майк Тайсон у листопаді 2024 року відновив кар'єру. Тоді він бився з шоуменом Джейком Полом, якому поступився одноголосим рішенням суддів.

Вже скоро "Залізний Майк" знову має вийти на ринг. Він проведе виставковий поєдинок проти Флойда Мейвезера.

Спочатку очікувалось, що зіркові боксери битимуться 25 квітня. Проте наразі є інформація, що бій перенесуть на пізнішу дату.